ABO

Großdemo für Freilassung von Maduro in Venezuela

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Maduro-Unterstützer gingen auf die Straßen
©AFP, APA, PEDRO MATTEY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In Venezuela sind Tausende Unterstützer von Nicolás Maduro für eine Freilassung des entmachteten und in die USA entführten venezolanischen Präsidenten auf die Straße gegangen. "Wir wollen sie zurück", war am Freitag auf einem riesigen Transparent der Demonstrierenden im Zentrum von Caracas zu lesen. Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores waren Anfang Jänner bei einem US-Militäreinsatz in Venezuela festgenommen und in die USA gebracht worden.

von

Maduro wurde in New York inhaftiert, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll. Seine Stellvertreterin Delcy Rodríguez wurde daraufhin zur Übergangspräsidentin ernannt. Unter ihr hat eine Annäherung zwischen Washington und Caracas stattgefunden, doch die venezolanische Regierung fordert weiterhin die Rückkehr des Staatschefs.

"Unser größter Triumph in diesen Tagen wird es sein, Präsident Maduro und Cilia" zurückzuholen, erklärte Innenminister Diosdado Cabello während der Kundgebung in einer Rede, die im staatlichen Fernsehen übertragen wurde. Cabello sicherte zudem der Übergangspräsidentin die volle Unterstützung der Regierungspartei zu. Der Innenminister sowie auch Verteidigungsminister Vladimir Padrino López sind nach wie vor sehr einflussreich.

Obwohl Rodríguez eine enge Verbündete Maduros war, hatte sich US-Präsident Donald Trump bereit erklärt, mit ihr zusammenzuarbeiten, solange ihre Regierung sich an die Vorgaben Washingtons hält. Rodríguez erlaubte den USA, venezolanisches Öl zu verkaufen, erleichterte ausländische Investitionen und ließ Dutzende politische Gefangene frei.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wieder nächtliche Angriffe auf Kiew
Politik
Erneute russische Angriffe auf Ukraine - Mehrere Verletzte
Liam Conejo Ramos am Dienstag in Gewahrsam genommen
Politik
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Mette Frederiksen zu Besuch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk
Politik
Dänemark sichert Grönland Unterstützung zu
Demonstranten fordern Abzug von ICE
Politik
Tausende bei Aktionstag gegen US-Einwanderungsbehörde ICE
Gespräche in Abu Dhabi
Politik
Moskau fordert bei Ukraine-Verhandlungen gesamten Donbass
Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei ging brutal vor
Politik
5.000 Tote bei Massenprotesten gegen Regime im Iran
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER