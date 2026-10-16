40-Stunden-Woche in Brasilien: Senat beschließt das Aus für die Sechstagewoche

In Brasilien kommt die 40-Stunden-Woche. Der Senat hat am 14. Oktober in zwei Abstimmungsrunden die Verfassungsänderung PEC 221/2019 angenommen, nachdem die Abgeordnetenkammer zuvor zugestimmt hatte. Die Reform beendet die sogenannte 6x1-Regelung, bei der Beschäftigte sechs Tage arbeiten und nur einen Tag frei haben.

Die Höchstarbeitszeit sinkt laut dem Senat von 44 auf 40 Stunden pro Woche, und zwar ohne Lohnkürzung. Pro Tag sollen höchstens acht Stunden gearbeitet werden, dazu kommen zwei bezahlte Ruhetage pro Woche, einer davon vorzugsweise am Sonntag. Die 44-Stunden-Woche war seit der Verfassung von 1988 festgeschrieben. Als nächster Schritt muss der Nationalkongress die Änderung verkünden.