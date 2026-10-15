Maduro und seine Frau weisen US-Foltervorwürfe zurück

In der neuen Anklageschrift geht es unter anderem um mehrere nicht näher identifizierte US-Bürger, die während ihrer Haft in Venezuela mit Stromstößen, Schlägen und Waterboarding gefoltert worden sein sollen. Letzteres bedeutet, dass einem Menschen so viel Wasser in Nase und Mund gegossen wird, dass er beinahe ertrinkt.

Auch venezolanischen Oppositionellen hätten Maduro und Flores an der Spitze des Staatsapparats "schwere körperliche und psychische Schmerzen und Leiden zugefügt", heißt es in dem Dokument weiter. Damit hätten sie "ihre Gegner einschüchtern, schikanieren und ausschalten" wollen, auch durch Entführungen.

Maduro war von 2013 bis Anfang 2026 Venezuelas Präsident. Er und seine Frau wurden im Jänner auf Befehl von US-Präsident Donald Trump von Soldaten in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York gebracht. Ihnen soll dort im kommenden Jahr der Prozess gemacht werden.

Der Hauptvorwurf lautete bisher, das Paar habe sich an der Spitze Venezuelas mit Drogenkartellen verbündet und tonnenweise Kokain in die USA geschmuggelt. Beide hatten deshalb bereits im Jänner auf nicht schuldig plädiert.