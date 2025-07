2nd Opinion: Warum gibt es in einer Welt, in der scheinbar alle alles über alle wissen, noch immer so viele Überraschungen?

Was die Sensibilität für das Neue und Unerwartete, für Umschwünge und Kehrtwendungen auch im Bereich des Persönlich, Privaten und sogar Intimen betrifft, habe ich den Eindruck, dass wir als Gesellschaft keine großen Fortschritte gemacht haben. Beschleunigung und Standardisierung, zwei der wichtigen Begleiterscheinungen der digitalen Revolution, begünstigen diese Art der Sensibilität nicht unbedingt. Ein Umschwung wird erst erfasst, wenn Chat-GPT von ihm spricht.

Auf der politischen Ebene stellen sich die Dinge etwas komplexer dar, weil wir es dort mit hybriden Varianten der Sensibilität zu tun haben, in denen große Datensammlungen und menschliches Gespür sich zu einer Prognostik verbinden sollen, auf die man sich verlassen kann. Warum hat niemand den US-Geheimdiensten geglaubt, dass es sich bei den russischen Truppen, die sich über Monate entlang der nordöstlichen Grenze der Ukraine formiert hatten, tatsächlich um ein Invasionskorps handelt? Wie konnte der weltweit für seine überragende Qualität bekannte israelische Geheimdienst die bestialische Attacke vom 7. Oktober 2023 nicht vorhersehen? Warum bleibt so vieles geheim, das eigentlich offen zutage liegt, und warum wissen so viele Menschen so vieles, das sie niemals erfahren sollten? Und warum gibt es in unserem Leben und in der politischen Welt noch immer so viele Überraschungen, wo doch schon so lange alle alles über alle wissen?

Vieles von dem, was wir als Überraschung wahrnehmen und auch in der historischen Rückschau als Überraschung bewerten, hat damit zu tun, dass einzelne Menschen auf spektakuläre Weise versagen, persönlich und in ihrer Rolle, nicht selten das eine als Folge des anderen. Dass große Ereignisse in Form von Katastrophen eine Epoche beschließen, die vom Glauben daran gekennzeichnet ist, dass es nur noch bergauf gehen kann, wird kein Zufall sein. Stefan Zweig beschrieb diese Stimmung, die letztlich eine große, kollektive Illusion der Sicherheit und des ökonomischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts gewesen ist, in seinem grandiosen Werk „Die Welt von gestern“.