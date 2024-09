Mitte des 19. Jahrhunderts suchte das aufstrebende Bürgertum nach edlen Möbeln, teuren Vorhängen und Tischtüchern, wertvollem Silberbesteck und persischen Teppichen um ihre Villen und noblen Apartments einzurichten. Mandelbaum entdeckte einen Handelsweg, den die schlecht bezahlte New Yorker Polizei einfach ignorierte.

Sie begann mit Einbrüchen und einer Truppe von Taschendieben, versteckte die Waren eine Zeit lang und verkaufte sie dann an wohlhabende New Yorker, denen der Ursprung der Wertsachen egal war. Hauptsache, sie konnten ihre neu erworbenen Häuser füllen und in der Konkurrenz der eitlen Upperclass die noble Gesellschaft mit üppigen Festen und Einladungen beeindrucken.

Mandelbaums Business war so erfolgreich, dass sie bald eine perfekt strukturierte Gefolgschaft kontrollierte, die neben Einbrüchen auch Banken und Juweliere ausraubte und Transporte überfiel – unter dem Schutz der bestochenen Polizei. In der Clinton Street eröffnete sie ein kleines Geschäft als Tarnung, mietete mehrere Lagerhallen, wo gestohlene Güter aufbewahrt wurden. Von ihrem kleinen Laden in Manhattan aus organisierte sie ihre kriminellen Aktivitäten zu Beginn in New York, später in den gesamten USA, in Mexiko, in Kanada und in Europa. In der von ihr gegründeten „Marm’s Grand Street School“ lernten junge Kriminelle das Handwerk.