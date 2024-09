2nd OPINION: Wird das Hochwasser die Wahl beeinflussen?

Das hat natürlich auch mit der Entwicklung der sozialen Medien zu tun. Dass Viktor Klima seinen Gummistiefelauftritt politisch überlebt hat, zumindest bis 1999, liegt nicht zuletzt daran, dass das Ereignis vor ihrer Machtergreifung stattfand. Die sozialen Medien sind so etwas wie eine kommunikative Naturkatastrophe, man kann einiges vorhersagen, aber nicht alles, ein Teil des Raubbaus am natürlichen Habitat der Kommunikation ist nicht mehr rückgängig zu machen, und ein Restrisiko bleibt immer. Es sind schon viele mitgerissen worden, die geglaubt haben, sie hätten sich in einer unbedenklichen Zone angesiedelt. Die Kombination aus Hochwasser und Hochtwitter ist jedenfalls wirklich schwer auszurechnen.

Was die niederösterreichische Hochwasserkatastrophe tatsächlich für die Nationalratswahl am 29. September bedeuten wird, weiß ich nicht. Was ich sehe, ist in erster Linie der Versuch vieler Menschen, die seit Monaten daran arbeiten, den seit eineinhalb Jahren prognostizierten Durchmarsch der FPÖ unter Herbert Kickl zur stärksten Partei zu verhindern, den FPÖ-Chef mit dem Klima zu „erwischen“.

Die Rechnung geht ungefähr so: Jetzt, da doch jeder sehen könne, wozu der menschengemachte Klimawandel führe, nämlich Naturkatastrophen am laufenden Band, müsste doch auch dem letzten Deppen – und das sind die FPÖ-Wähler in den Augen dieser Kritiker, wären sie keine Deppen, würden sie nämlich nicht die FPÖ wählen – klar sein, dass man mit der Klimaleugnerpartei FPÖ auf den sicheren Untergang Niederösterreichs und des Rests der Welt zusteuere. Ich weiß nicht, ob diese Strategie aufgehen wird, denn sie ist extrem komplex: Menschen, die man für Idioten hält, durch den Hinweis darauf, dass sich jetzt unabweisbar gezeigt habe, welche Idioten sie sind, von einer Wahl abzuhalten, die sie erneut als Idioten ausweisen würde, könnte möglicherweise ein zu sportlicher Ansatz sein.

Diejenigen, die entgegen dem aktuellen Stand der Attributionsforschung (das ist jener Zweig der Klimaforschung, der versucht, herauszufinden, ob und wie man konkrete Ereignisse einwandfrei dem Klimawandel attribuieren, also zurechnen kann) fest glauben, dass alles, was jetzt in Niederösterreich passiert ist, eine unmittelbare Folge des Klimawandels sei und durch mehr österreichischen Klimaschutz abwendbar gewesen wäre, hatten diese Überzeugung auch vor der Hochwasserkatastrophe schon. Und diejenigen, die das nicht glauben, wird man vermutlich dadurch, dass man ihnen den vermeintlichen oder tatsächlichen Preis für ihr Idiotentum um die Ohren hauen kann, eher nicht von der falschen Stimmabgabe abhalten können. Ich weiß also ehrlich gesagt nicht, warum das Hochwasser irgendetwas an den prognostizierten Wahlergebnissen ändern sollte.