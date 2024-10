Sozialdemokraten müssen sich bei ihrer einst wichtigsten Wählergruppe seit Jahren Freiheitlichen geschlagen geben. Auch unter Babler ist das so. Dafür gibt es Erklärungen.

Ex-SPÖ-Chef Christian Kern hat nach der Nationalratswahl ein Problem seiner Partei angesprochen: Sie werde überproportional von städtischen Bildungseliten und Pensionisten unterstützt, meinte er. Das sind zwar große, relevante Wählergruppen. Wenn man den Anspruch hat, darüber hinaus die Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter zu sein, sollte man aber auch bei diesen hoch im Kurs sein.

Die SPÖ tut das schon lange nicht mehr: Seit der Nationalratswahl 2013 muss sie sich hier Freiheitlichen geschlagen geben. Das zeigen Befragungsergebnisse des Sozialforschungsinstituts „Foresight“. Zuletzt musste sie sich mit 20 Prozent der Stimmen begnügen, während die FPÖ auf 50 Prozent kam. Der Abstand geht damit weit über alle Schwankungsbreiten hinaus.

Man habe „Hackler“ zurückholen wollen und „Yoga-Lehrer aus dem siebten Bezirk“ in Wien erreicht, so Christian Kern nicht zuletzt auch an die Adresse seines Nach-Nachfolgers an der Bundesparteispitze, Andreas Babler. Wobei: Schon er hat als Spitzenkandidat 2017 eher nur den Grünen Stimmen abgenommen. Es war ein Ausgleich zu jenen, die von der SPÖ zur FPÖ abwanderten.

Arbeiterinnen und Arbeiter könnten für die Sozialdemokratie auch wichtig sein, um es bei Nationalratswahlen zumindest in die Nähe von Platz eins zu bringen. Warum aber erreicht sie nur noch so wenige? Es hat wohl damit zu tun, dass Eurobarometer-Erhebungen zufolge der Glaube an das schwindet, wofür die SPÖ steht: Chancengleichheit. Und dass besonders Arbeiter eine Verschlechterung ihrer persönlichen Lebensverhältnisse sehen; oder auch Dingen wie der EU und Migration weit überdurchschnittlich kritisch bis ablehnend gegenüberstehen. Hier werden sie von der FPÖ gezielt angesprochen – in vielen Fällen mit Erfolg.