Die 3. Generation

Auf zwei Stoplersteinen, eingemauert in den Gehsteig vor einem Haus in der Praterstraße im 2. Bezirk in Wien, ist Folgendes zu lesen: Ernestine Sichrovsky, geb. Strauchbaum am 31.12.1880, am 17.8.1942 nach Maly Trostinez deportiert, am 21.8.1942 ermordet. Agnes Sichrovsky, geb 29.10.1924, am 17.8.1942 nach Maly Trostinez deportiert, am 21.8. 1942 ermordet. Was hier nicht steht, dass die jüdischen Männer Gruben ausschaufeln mussten und die Mutter und Schwester meines Vaters durch Kopfschüsse ermordet wurden.