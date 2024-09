Wer so eifersüchtig ist, leidet womöglich am Othello-Syndrom und vergiftet das Beziehungsklima. Othello in Shakespeares Tragödie tötet aus grundloser Eifersucht seine Frau Desdemona. Das Othello-Syndrom zählt zu den wahnhaften Störungen und entspringt oft dem totalen Selbstwertverlust durch den unterstellten Vertrauensbruch der begehrten Person, welche sich mutmaßlich zu einem anderen Menschen stärker hingezogen fühlt. Zumeist liegen einem Eifersuchtsmord krankhaft narzisstische Persönlichkeitszüge zugrunde: Es wird der andere Mensch als Objekt gesehen und bekämpft, wie bei Othello häufig auch ohne jeden Realitätsbezug.