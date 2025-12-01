News Logo
ABO

Wirtschaft trifft Sicherheit: NTS Security Briefing 2025 bringt klare Botschaften

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

NTS Security Briefing

©NTS Security
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Exklusives Event im K47 beleuchtet aktuelle Bedrohungsszenarien und zeigt, wie Dialog, Technologie und Verantwortung zu mehr Resilienz führen

von

Wie widerstandsfähig sind Wirtschaft und Gesellschaft angesichts wachsender Krisen und Bedrohungen? Diese Frage stand im Zentrum des NTS Security Briefings im Wiener K47, zu dem Heinz Stiastny, Initiator der Reihe Wirtschaft trifft Sicherheit, und NTS Managing Director Österreich Thomas Hausegger geladen hatten.

Mit beeindruckender Aussicht über die Stadt und einem hochkarätigen Line-up wurde der Abend zu einem wichtigen Impulsgeber für sicherheitsrelevante Verantwortung in dynamischen Zeiten.

Technik trifft Haltung: Verantwortung in digitalen Zeiten

In seinem Beitrag zeigte Thomas Hausegger, was NTS seit über drei Jahrzehnten auszeichnet: exzellente IT-Lösungen in den Bereichen Netzwerk, Security, Data Center, Collaboration – und ein Team, das über Technologie hinaus Verantwortung übernimmt.
Relax, We Care ist bei uns keine leere Floskel – sondern gelebte Haltung“, so Hausegger. In einer Welt, die zunehmend auf digitale Stabilität angewiesen ist, werde Sicherheit zum Fundament wirtschaftlicher Stärke.

Resilienz in Echtzeit

Mag. Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes, gewährte tiefe Einblicke in das Krisen- und Einsatzmanagement einer Organisation, die täglich an der Front gesellschaftlicher Herausforderungen agiert – von Naturkatastrophen bis zu medizinischen Notfällen.

"Resilienz ist kein Zufallsprodukt. Sie erfordert Weitblick, Mut und das Zusammenspiel von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft", so Gerry Foitik.

Dialog schafft Sicherheit

Beim anschließenden Networking-Dinner diskutierten die Gäste weiter – über Risikobewusstsein, die Verantwortung von Führungskräften und die Rolle innovativer Technologien.
Der Tenor des Abends: Sicherheit ist kein Status, sondern ein Prozess. Und dieser Prozess beginnt mit dem offenen Dialog auf Augenhöhe – genau wie er bei diesem Briefing gepflegt wurde.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
WhatsApp-Datenleck: IT-Forscher der Universität Wien decken gigantischen Skandal auf
Wirtschaft
WhatsApp-Datenleck: IT-Forscher der Universität Wien decken gigantischen Skandal auf
Cybersecurity made in Kärnten
Regional
Cybersecurity made in Kärnten
Cybercrime boomt – auch in Oberösterreich
Oberösterreich
Cybercrime boomt – auch in Oberösterreich
Digitale Souveränität im Fokus: IDSF 2025 bringt globale Sicherheitsexpert:innen nach Wien
Technik
Digitale Souveränität im Fokus: IDSF 2025 bringt globale Sicherheitsexpert:innen nach Wien
NTS: Sei keine Schwachstelle
Werbung
NTS: Sei keine Schwachstelle
Digitalisierung & Cybersecurity
Technik
Digitalisierung & Cybersecurity
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER