Wirtschaft trifft Sicherheit: NTS Security Briefing 2025 bringt klare Botschaften

Wie widerstandsfähig sind Wirtschaft und Gesellschaft angesichts wachsender Krisen und Bedrohungen? Diese Frage stand im Zentrum des NTS Security Briefings im Wiener K47, zu dem Heinz Stiastny, Initiator der Reihe Wirtschaft trifft Sicherheit, und NTS Managing Director Österreich Thomas Hausegger geladen hatten.

Mit beeindruckender Aussicht über die Stadt und einem hochkarätigen Line-up wurde der Abend zu einem wichtigen Impulsgeber für sicherheitsrelevante Verantwortung in dynamischen Zeiten.

Technik trifft Haltung: Verantwortung in digitalen Zeiten

In seinem Beitrag zeigte Thomas Hausegger, was NTS seit über drei Jahrzehnten auszeichnet: exzellente IT-Lösungen in den Bereichen Netzwerk, Security, Data Center, Collaboration – und ein Team, das über Technologie hinaus Verantwortung übernimmt.

„Relax, We Care ist bei uns keine leere Floskel – sondern gelebte Haltung“, so Hausegger. In einer Welt, die zunehmend auf digitale Stabilität angewiesen ist, werde Sicherheit zum Fundament wirtschaftlicher Stärke.

Resilienz in Echtzeit

Mag. Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes, gewährte tiefe Einblicke in das Krisen- und Einsatzmanagement einer Organisation, die täglich an der Front gesellschaftlicher Herausforderungen agiert – von Naturkatastrophen bis zu medizinischen Notfällen.

"Resilienz ist kein Zufallsprodukt. Sie erfordert Weitblick, Mut und das Zusammenspiel von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft", so Gerry Foitik.

Dialog schafft Sicherheit

Beim anschließenden Networking-Dinner diskutierten die Gäste weiter – über Risikobewusstsein, die Verantwortung von Führungskräften und die Rolle innovativer Technologien.

Der Tenor des Abends: Sicherheit ist kein Status, sondern ein Prozess. Und dieser Prozess beginnt mit dem offenen Dialog auf Augenhöhe – genau wie er bei diesem Briefing gepflegt wurde.