Wels bleibt Spitzenreiter: Erfolgreiches Leerstandsmanagement sorgt für Rekordwerte

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist die hohe Besucherfrequenz: 2024 verzeichnete Wels einen Zuwachs von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An den Messpunkten in der Fußgängerzone wurden über 6,3 Millionen Besucher registriert, mit Spitzenwerten von bis zu 49.717 Personen an einem einzigen Tag. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei beachtlichen 2 Stunden und 40 Minuten – ein klarer Beleg für die Attraktivität der Innenstadt.

Peter Jungreithmair, Geschäftsführer der Wels Marketing & Touristik GmbH, erklärt: „Unsere Aufgabe ist es, den Lebensraum Wels aktiv zu managen und die Aufenthaltsqualität stetig zu steigern. Die Erfolge des City-Retail-Reports zeigen, dass unser Weg der richtige ist.“