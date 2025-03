Wels lädt auch 2025 zu zahlreichen Stadtführungen und Rundgängen

Der Tourismusverband Region Wels lädt auch 2025 wieder zu einem abwechslungsreichen Programm an Stadtführungen und Rundgängen ein. Mit insgesamt 45 Führungsterminen haben Besucher zahlreiche Gelegenheiten, die Stadt in Begleitung erfahrener Guides zu erkunden.

Ob spannende Einblicke in das mittelalterliche Wels, faszinierende Geschichten aus der Römerzeit oder die beliebten Nachtwächterrundgänge – das Angebot bietet für jede Altersgruppe und jedes Interesse ein besonderes Erlebnis. Zusätzlich wird es ab März, an einem Donnerstag im Monat, die Stadtführung „Wels entdecken“ geben, welche von den staatlich geprüften Welser Austria Guides durchgeführt wird.

Den Auftakt des Programms bildet am 7. März um 19 Uhr der erste Nachtwächterrundgang des Jahres: In der Dunkelheit des historischen Stadtkerns führt der Nachtwächter durch die mystischen Gassen der Innenstadt und erzählt spannende Geschichten aus vergangenen Zeiten. Diese besondere Tour begeistert seit Jahren Besucher aller Altersgruppen und gehört zu den beliebtesten Erlebnissen in der Welser Innenstadt.