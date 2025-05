Gmunden: Stern-Gruppe investiert 8 Millionen Euro

Das Herzstück der Veranstaltung, die in der „Remise 1894“ stattfand: die Vorstellung des neuen Stern-Centers in Gmunden. Mit über acht Millionen Euro soll ein nachhaltiger Arbeitsplatz für rund 90 Mitarbeiter:innen entstehen. Der Baubeginn ist für Juni 2025 angesetzt, die Fertigstellung Anfang 2027 geplant.

Das neue Zentrum wird als Niedrigenergiegebäude realisiert, mit Fokus auf CO₂-Reduktion und umweltschonenden Materialien. Dank der Anbindung an die Traunseetram kann auch die Anreise klimaschonend erfolgen. „Wir investieren dort, wo unsere Wurzeln sind – und in das, was uns wichtig ist: die Menschen, die bei uns arbeiten, und die Region, in der wir leben“, sagte CEO Karl Neumann.