Paralympics 2026: Österreichische Lotterien unterstützen das Paralympic Team Austria

Generaldirektor Erwin van Lambaart verweist auf die kontinuierliche Sportförderung des Unternehmens: „Seit nunmehr 40 Jahren sind die Österreichischen Lotterien der größte Financier des Sports in Österreich und haben bisher mehr als 2,2 Milliarden Euro bereitgestellt – mit dem klaren Anspruch, Gleichberechtigung im gesamten Sport nachhaltig zu verankern. Wir sind stolz darauf, Partner des Österreichischen Paralympischen Committees zu sein und das Österreich Haus zu unterstützen.”

Vorstandsdirektor Martin Škopek betont die langjährige Zusammenarbeit: Seit der Gründung des ÖPC im Jahr 1998 begleite man den österreichischen Para-Sport als verlässlicher Partner. Die finanzielle Unterstützung solle Athlet:innen ermöglichen, ihre sportliche Leistungsfähigkeit auszuschöpfen. Zudem gestalten die Österreichischen Lotterien seit 20 Jahren die Österreich-Häuser aktiv mit und setzen damit ein Zeichen für Inklusion.