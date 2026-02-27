ABO

Paralympics 2026: Österreichische Lotterien unterstützen das Paralympic Team Austria

Artikelbild

Die Ski-Alpin-Athlet:innen Veronika und Guide Elisabeth Aigner sowie Guide Nico Haberl mit Johannes Aigner.

©ÖPC / Johannes Friedl
Vor den Winter-Paralympics Milano Cortina 2026 bekräftigen die Österreichischen Lotterien ihre langjährige Unterstützung für das Paralympic Team Austria.

19 Athlet:innen inklusive Guides vertreten Österreich bei den Paralympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina. Die Vorbereitung auf die Spiele erfolgt mit Unterstützung langjähriger Partner. Als Top+-Partner stehen die Österreichische Lotterien an der Seite des Österreichisches Paralympisches Committee (ÖPC).

2,2 Milliarden in 40 Jahren

Generaldirektor Erwin van Lambaart verweist auf die kontinuierliche Sportförderung des Unternehmens: „Seit nunmehr 40 Jahren sind die Österreichischen Lotterien der größte Financier des Sports in Österreich und haben bisher mehr als 2,2 Milliarden Euro bereitgestellt – mit dem klaren Anspruch, Gleichberechtigung im gesamten Sport nachhaltig zu verankern. Wir sind stolz darauf, Partner des Österreichischen Paralympischen Committees zu sein und das Österreich Haus zu unterstützen.”

Vorstandsdirektor Martin Škopek betont die langjährige Zusammenarbeit: Seit der Gründung des ÖPC im Jahr 1998 begleite man den österreichischen Para-Sport als verlässlicher Partner. Die finanzielle Unterstützung solle Athlet:innen ermöglichen, ihre sportliche Leistungsfähigkeit auszuschöpfen. Zudem gestalten die Österreichischen Lotterien seit 20 Jahren die Österreich-Häuser aktiv mit und setzen damit ein Zeichen für Inklusion.

Unterstützung notwendig

Auch ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat unterstreicht die Bedeutung dieser Partnerschaft. Die Rückkehr der Paralympischen Winterspiele nach Europa bringe organisatorische Herausforderungen mit sich, für deren Bewältigung umfassende Unterstützung erforderlich sei. Die langjährige Zusammenarbeit mit den Österreichischen Lotterien sei dafür eine zentrale Grundlage.

Die Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 markieren für das Paralympic Team Austria einen sportlichen Höhepunkt.

