win2day zieht positive Bilanz als Titelsponsor der ICE Hockey League

Auch sportlich zeigt sich die Entwicklung: Rund 20 Spieler der win2day ICE standen zuletzt im Kader der österreichischen Nationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaft 2025 mit Platz acht ein historisches Ergebnis erreichte. „Unser Fazit fällt sehr positiv aus: Eishockey ist in Österreich weiterhin im Aufwind. Gemeinsam mit der Liga haben wir wichtige Meilensteine wie die Gründung der win2day AWHL gesetzt. Für uns ist klar: Eishockey und win2day passen perfekt zusammen“, erklärt Georg Wawer, Managing Director von win2day.

Christian Feichtinger, Geschäftsführer der Liga, betont den Stellenwert gemeinsamer Maßnahmen: „Wir blicken sehr positiv auf die vergangene Saison zurück. Gemeinsam mit win2day und den Teams haben wir im letzten Sommer unser Maßnahmenpaket Growing the Bubble geschnürt und unsere Ideen erfolgreich umsetzen können. Die Medienresonanz, der Zuschauerzuspruch und die Stimmung in den Hallen waren wirklich beeindruckend.“

Die internationale Entwicklung unterstreicht den sportlichen Aufschwung: Erstmals nehmen 2025 alle vier Nationen der Liga – Österreich, Italien, Ungarn und Slowenien – an der Weltmeisterschaft der Top-Division teil.