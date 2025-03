Kulturhauptstadt Nova Gorica: Wie Kultur wirtschaftliches Wachstum fördert

Die slowenische Generalkonsulin Maja Balant-Slobodjanac bezeichnete das Projekt als „außergewöhnlichen Katalysator der Vernetzung durch Kultur“. Benjamin Wakounig, Präsident der Slowenischen Wirtschaftskammer in Kärnten (SGZ), sieht darin einen „Anreiz für engere Zusammenarbeit“. Besonders wichtig sei es, Nova Gorica als wirtschaftlich attraktiven Standort auf der europäischen Bühne zu positionieren.

Nova Gorica und Gorizia, gemeinsam weniger als 50.000 Einwohner stark, sind zentrale Akteure in der Alpen-Adria-Region, deren Wirtschaftskammern über eine Million Unternehmen vertreten. Meinrad Höfferer von der Wirtschaftskammer Kärnten betonte, dass Slowenien einer der wichtigsten Handelspartner Österreichs sei. Dennoch ist Nova Gorica in der österreichischen Wirtschaftswelt noch kaum bekannt. Laut Primož Černic bieten 84 Prozent der dort ansässigen Firmen ihre Produkte nicht in Österreich an, 93 Prozent tätigen dort keine Einkäufe. „Mit diesem Projekt präsentieren wir die Region global und schaffen neue Geschäftschancen“, erklärte Černic.