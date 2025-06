„Cyber Security 2025“: Wie digitale Angriffe zum Spiegel geopolitischer Krisen werden

Was das in der Praxis bedeutet, erklärte Gerald Hesztera vom Innenministerium in seinem Vortrag über „Phishing, Fake News und Hybrid Threats“. Dass Desinformation und Cyberangriffe Hand in Hand gehen, zeigte sich etwa schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, wie Michael Leopold vom Silicon Alps Cluster berichtete. Der Angriff auf die Infrastruktur begann digital – lange bevor der erste Panzer rollte.