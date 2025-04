Nachhaltige Zukunft: Kelag verbindet Fernwärmenetze im Lavanttal

Mit der neuen Transportleitung kann der Wärmekreislauf flexibler gestaltet werden. In den Monaten März bis Oktober wird Wärme von Wolfsberg nach St. Andrä geleitet. „Dadurch können wir das Biomasseheizwerk St. Andrä in dieser Zeit außer Betrieb nehmen und so Ressourcen optimal einsetzen“, sagt Melcher. Durch diese Anpassung wird der Einsatz fossiler Energieträger erheblich reduziert, während gleichzeitig mehr industrielle Abwärme von Mondi effizient genutzt wird.