Kelag: Investitionen auf Rekordniveau trotz Ergebnisrückgang

Um die Winterstromlücke in Europa zu schließen, setzt die Kelag verstärkt auf Windenergie. Der Konzern betreibt bereits 20 Windkraftanlagen in Österreich und entwickelt weitere Projekte. Auch international ist das Unternehmen aktiv: Über die Tochtergesellschaft Kelag International werden derzeit 29 Windkraftanlagen in Südosteuropa betrieben, zehn weitere befinden sich in Bau.

Zusätzlich verfügt Kelag International über 39 Wasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 170 Megawatt sowie PV-Anlagen mit 23 Megawatt-Peak. „Unsere Expertise in erneuerbaren Energien nutzen wir gezielt, um Europas Importabhängigkeit zu reduzieren und qualifizierte Arbeitsplätze in Klagenfurt zu schaffen“, so Güthlein.