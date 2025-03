Nachhaltiger Holzbau: Erfolgreiche Vollversammlung der Kärntner Holzstraße

Ein Highlight des Jahres wird das traditionelle „Holzspectaculum“ am 13. Juli 2025 in Ossiach. Die Veranstaltung unter dem Motto „Natur – Musik & Holz“ wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ossiach, der FAST Ossiach und der Musikakademie CMA organisiert. Ein Höhepunkt ist die Kärntner Landeswaldarbeitsmeisterschaft, bei der die besten Waldarbeiter ihr Können unter Beweis stellen.

Mit nachhaltigen Bauprojekten, regionaler Kooperation und spannenden Veranstaltungen bleibt die Kärntner Holzstraße ein zentraler Impulsgeber für den Holzbau in Kärnten.