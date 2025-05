Kelag: Vorstandsmandat von Reinhard Draxler verlängert

Der Aufsichtsrat der Kelag hat am Freitag die Funktion von Reinhard Draxler als Mitglied des Vorstandes mit Wirkung 1. Mai 2026 um fünf Jahre verlängert. Draxler ist seit 1. Mai 2023 Mitglied des Vorstandes des Kärntner Energiedienstleisters.



„Die einstimmige Wiederbestellung von Reinhard Draxler unterstreicht das Vertrauen des Aufsichtsrates in seine hohe technische Kompetenz und seine mehrjährige Erfahrung in der Führung des Unternehmens“, sagt Gilbert Isep, Vorsitzender des Aufsichtsrates. „Mit Reinhard Draxler und Danny Güthlein haben wir ein sehr gut qualifiziertes und engagiertes Vorstandsteam, das die Kelag und ihre Tochtergesellschaften in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und gemeinsam mit der Belegschaft erfolgreich weiterentwickeln wird – in einem von zunehmender Komplexität und immer größeren Herausforderungen geprägten Umfeld.“