Flughafen Wien verzeichnet stärksten November aller Zeiten mit 2,4 Millionen Passagieren

Flughafen-Wien-Gruppe wächst im November 2025 um 8,2 % – deutliche Zuwächse auch in Malta und Kosice
November 2025: Passagierrekord für den Flughafen Wien
Der November 2025 bringt für den Flughafen Wien einen historischen Höchstwert: Mit 2.396.644 Passagieren legte das Verkehrsaufkommen am Standort Wien um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr zu und markierte damit den passagierstärksten November in der Geschichte des Airports.
In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe – bestehend aus dem Flughafen Wien, dem Flughafen Malta und dem Flughafen Kosice – stieg die Zahl der Reisenden um 8,2 % auf 3.177.617 Passagiere.
Mehr Lokalpassagiere und steigende Flugbewegungen
Am Flughafen Wien wuchs insbesondere der Anteil der Lokalpassagiere deutlich: 1.970.413 Reisende bedeuten ein Plus von 6,5 % im Jahresvergleich. Die Zahl der Transferpassagiere blieb mit 408.184 Personen nahezu stabil (+0,1 %).
Auch der Flugbetrieb nahm zu: Die Anzahl der Starts und Landungen erhöhte sich um 4,7 % auf 18.099 Flugbewegungen. Das Frachtaufkommen stieg leicht um 0,7 % auf 27.313 Tonnen.
Starke Zuwächse auf Langstrecken und in den Nahen Osten
Regional betrachtet zeigte sich ein differenziertes Bild:
Westeuropa: 789.128 Passagiere (+4,6 %)
Osteuropa: 174.285 Passagiere (+0,4 %)
Nordamerika: 29.955 Passagiere (+7,6 %)
Afrika: 32.768 Passagiere (+7,1 %)
Naher und Mittlerer Osten: 73.608 Passagiere (+29,4 %)
Ferner Osten: 51.981 Passagiere (+9,7 %)
Vor allem die Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten entwickelten sich damit besonders dynamisch.
Beteiligungsflughäfen mit zweistelligem Wachstum
Auch die Beteiligungsflughäfen der Flughafen-Wien-Gruppe verzeichneten starke Zuwächse:
Der Flughafen Malta erreichte im November 734.791 Passagiere (+16,5 %), während der Flughafen Kosice mit 46.182 Reisenden ein Plus von 13,5 % erzielte.
Positive Jahresbilanz bis November 2025
Kumuliert von Jänner bis November 2025 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 2,4 % auf 30.033.717 Fluggäste. Das Frachtvolumen legte im selben Zeitraum um 5,9 % auf 289.049 Tonnen zu.
In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 40.151.998 Passagiere abgefertigt – ein Wachstum von 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr.