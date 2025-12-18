Flughafen Wien verzeichnet stärksten November aller Zeiten mit 2,4 Millionen Passagieren

November 2025: Passagierrekord für den Flughafen Wien

Der November 2025 bringt für den Flughafen Wien einen historischen Höchstwert: Mit 2.396.644 Passagieren legte das Verkehrsaufkommen am Standort Wien um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr zu und markierte damit den passagierstärksten November in der Geschichte des Airports.

In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe – bestehend aus dem Flughafen Wien, dem Flughafen Malta und dem Flughafen Kosice – stieg die Zahl der Reisenden um 8,2 % auf 3.177.617 Passagiere.

Mehr Lokalpassagiere und steigende Flugbewegungen

Am Flughafen Wien wuchs insbesondere der Anteil der Lokalpassagiere deutlich: 1.970.413 Reisende bedeuten ein Plus von 6,5 % im Jahresvergleich. Die Zahl der Transferpassagiere blieb mit 408.184 Personen nahezu stabil (+0,1 %).

Auch der Flugbetrieb nahm zu: Die Anzahl der Starts und Landungen erhöhte sich um 4,7 % auf 18.099 Flugbewegungen. Das Frachtaufkommen stieg leicht um 0,7 % auf 27.313 Tonnen.

Starke Zuwächse auf Langstrecken und in den Nahen Osten

Regional betrachtet zeigte sich ein differenziertes Bild:

Westeuropa: 789.128 Passagiere (+4,6 %)

Osteuropa: 174.285 Passagiere (+0,4 %)

Nordamerika: 29.955 Passagiere (+7,6 %)

Afrika: 32.768 Passagiere (+7,1 %)

Naher und Mittlerer Osten: 73.608 Passagiere (+29,4 %)

Ferner Osten: 51.981 Passagiere (+9,7 %)

Vor allem die Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten entwickelten sich damit besonders dynamisch.

Beteiligungsflughäfen mit zweistelligem Wachstum

Auch die Beteiligungsflughäfen der Flughafen-Wien-Gruppe verzeichneten starke Zuwächse:

Der Flughafen Malta erreichte im November 734.791 Passagiere (+16,5 %), während der Flughafen Kosice mit 46.182 Reisenden ein Plus von 13,5 % erzielte.

Positive Jahresbilanz bis November 2025

Kumuliert von Jänner bis November 2025 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 2,4 % auf 30.033.717 Fluggäste. Das Frachtvolumen legte im selben Zeitraum um 5,9 % auf 289.049 Tonnen zu.

In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe wurden in den ersten elf Monaten des Jahres 40.151.998 Passagiere abgefertigt – ein Wachstum von 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr.