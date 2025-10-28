Flughafen Wien bietet 21 Langstreckenziele und mehr Verbindungen in Europa

"Der Winterflugplan zeigt die große Destinationsvielfalt am Flughafen Wien", erklärt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Neue Ziele, mehr Frequenzen und zuverlässige Airline-Partner stärken die internationale Erreichbarkeit Österreichs. Gleichzeitig profitieren Urlauber und Geschäftsreisende von einem reibungslosen Reiseerlebnis, hoher Servicequalität und moderner Infrastruktur am Flughafen Wien", betont er außerdem.