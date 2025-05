Flughafen Wien hebt weiter ab: Mehr Passagiere, mehr Gewinn und weitere Investitionen

Der Flughafen Wien bleibt weiter auf Wachstumskurs. Mit rund 7,9 Millionen Passagieren in der gesamten Gruppe und 6,1 Millionen allein in Wien konnte die Flughafen Wien AG im ersten Quartal 2025 ein Passagierplus von 4,6 Prozent verbuchen. Besonders erfreulich: Auch Umsatz und Gewinn zogen spürbar an.