Ferienstart: Flughafen Wien verzeichnet 330.000 Passagiere

Erfolgreicher Ferienauftakt am Flughafen Wien: 330.000 Passagiere an einem Wochenende

Die Reiselust ist ungebrochen: Rund 330.000 Passagiere starteten am ersten Ferienwochenende über den Flughafen Wien in den Urlaub – bei einem insgesamt reibungslosen Ablauf und hoher Zufriedenheit bei Fluggästen und Flughafenbetreibern. Ganz oben auf der Liste der beliebtesten Destinationen: Palma de Mallorca, Antalya, Heraklion, Rhodos und Kos, mit Spanien, Italien, Griechenland und der Türkei als führenden Urlaubsländern.

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, zeigt sich erfreut: „Mit exzellentem Einsatz hat unser Team dafür gesorgt, dass der Ferienauftakt für unsere Passagiere gut gelungen ist. Ich danke allen Beteiligten – von den Airline-Partnern bis hin zu unseren Gastronomie- und Retaildiensten – und wünsche einen erholsamen Sommer!“

Mehr Effizienz durch Self Baggage Drop-Off und FastTrack

Gut aufgestellt für die Sommerreisezeit, punktet der Airport mit durchdachten Services: Wer Zeit sparen will, kann an den Self Baggage Drop-Off-Stationen von Austrian Airlines, Ryanair, Wizz Air und weiteren Fluglinien sein Gepäck selbstständig aufgeben. Der FastTrack-Service sorgt zusätzlich für kurze Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen.

Komfort für alle Reisenden

Familien mit Kindern profitieren von kostenlosen Leihkinderwägen und Spielplätzen in den Terminals. Menschen mit eingeschränkter Mobilität stehen kostenfreie Rollstuhl- und Begleitservices zur Verfügung – ebenso wie Gepäckhilfen oder Transferservices bis zum Gate.

Kulinarik & Shopping am Airport

Auch der Genuss kommt nicht zu kurz: Eine breite Auswahl an Shops und Gastronomie bietet alles von veganen Frühstücksoptionen über österreichische Klassiker bis zu internationalen Fashion-Labels. Ob bei Wolfgang Puck, Leberkas-Pepi, The Lala/Veganista oder Haferkater – Passagiere erwartet ein vielfältiges Angebot vor dem Abflug.

Anreise: Besser frühzeitig planen

Für eine stressfreie Anreise empfiehlt der Flughafen, vor allem während der Hauptsaison, ausreichend Zeitreserven einzuplanen – insbesondere aufgrund möglicher Verzögerungen auf der A4-Ostautobahn. Als schnellste Verbindung in die City gilt der City Airport Train (CAT). Für Autofahrer stehen Valet Parking, E-Ladestationen und Online-Buchungssysteme zur Verfügung.

Mit all diesen Maßnahmen ist der Flughafen Wien bestens auf eine starke Reisesaison 2025 vorbereitet.

Alle Informationen unter www.viennaairport.com