Beeindruckendes Ergebnis: Kristin Grasser bleibt Präsidentin der Kärntner Steuerberater:innen-Kammer

Der Wahlerfolg erinnert an die Wiederwahl von Peter Katschnig im Jahr 2020, der mit seiner Liste die Mehrheit in der Kammer holte. Grasser knüpft damit an eine Tradition starker regionaler Vertretungen an – und erweitert diese nun mit bundespolitischer Relevanz.

Mit Rückenwind aus der Wahl will die Kärntner Präsidentin künftig noch stärker an der Weiterentwicklung des Berufsstandes mitwirken. Besonders die Rahmenbedingungen für Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sieht sie als Schlüsselthema: „Für die Zukunft unserer Berufe heißt es jetzt: Ärmel hochkrempeln und los geht’s.“