Zweites ESC-Semifinale mit Cosmó außer Konkurrenz

Neben Lund und seiner kühlen Electronummer "Før Vi Går Hjem" gibt es beispielsweise düstere Klänge von Alexandra Căpitănescu aus Rumänien, tanzbare Beats der zypriotischen Kandidatin Antigoni oder soliden Haushaltspop von Delta Goodrem aus Australien. Wie Cosmó ihren Beitrag vorstellen dürfen auch die als Teil der "Big Four" bereits fix qualifizierten Acts Monroe für Frankreich und Look Mum No Computer für Großbritannien. Die Entscheidung über die Nachfolge von JJ am ESC-Thron fällt schließlich Samstagabend.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/eurovision-song-contest/vienna-2026/vienna-2026-second-semi-final/ )