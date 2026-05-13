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Gratis-Konzertreihe startet im Alten AKH in Wien

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Ziel: Der Campus soll "zurückerobert" werden
©ANDREAS PESSENLEHNER, APA, ARchiv
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Wir befinden uns im Jahre 2026 n. Chr. Ganz Wien ist ESC. Ganz Wien? Nein! Es gibt auch andere Angebote: Die von der ÖH geschaffene Konzertreihe "Hofklänge" im Alten AKH etwa wird am Freitag zum Treffpunkt für Live-Musik, Austausch und gemeinsames Campusleben. Der Eintritt ist für alle zugänglich und frei. Ziel des Projekts ist es, niederschwellige Kulturangebote für Studierende zu schaffen und öffentlichen Raum bewusst als sozialen Begegnungsort zu nutzen.

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Die Veranstaltungen im Hof 8 an den Freitagen 15. und 29. Mai sowie 5. und 12. Juni, jeweils 18 bis 22 Uhr, verstehen sich als kulturpolitisches Signal gegen die zunehmende Kommerzialisierung und Verknappung öffentlicher Räume, betonte Bianca Nageler, Vorsitzende der Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien, per Aussendung. Hofklänge sei mehr als eine Konzertreihe, ergänzte ihre Stellvertreterin Pia Aste: "Sie ist ein lauter Protestakt gegen das Verstummen der Kulturszene aufgrund von Budgetkürzungen."

Kritik übt die ÖH außerdem an der räumlichen Entwicklung des Campus. "Der größte, noch nicht kommerzialisierte Hof am Campus wird mit einem riesigen Forschungsgebäude zugebaut, in dem Studierende keinen Zutritt haben. Während die Uni den Studierenden Raum wegnimmt, wollen wir den Campus zurückerobern: gemeinsam, solidarisch und frei zugänglich für alle", so Rahel Bucher, zweite stellvertretende ÖH-Vorsitzende.

Mit Hofklänge soll gezeigt werden, wie öffentlicher Raum gemeinschaftlich genutzt werden kann: "als lebendiger, sozialer und inklusiver Ort für Kultur, Austausch und Begegnung". Alle Einnahmen an einer dortigen Bar fließen in die Finanzierung des Projekts, wurde betont.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Archiv/ANDREAS PESSENLEHNER

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