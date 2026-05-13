Jüdisches ESC-Public Viewing als Kundgebung

"Wir wollen gemeinsam für die offene Gesellschaft einstehen - und gegen jenen Hass und Antisemitismus, der verhindert, dass jüdische Studierende ein Public Viewing des ESC unter gewöhnlichen Bedingungen veranstalten", hieß es in einer Aussendung. Die Kundgebung sei eine "Notlösung", um die Veranstaltung unter Polizeischutz durchführen zu können, hieß es. "Die Stimmung ist sehr aufgeheizt", sagte Lia Guttmann, Co-Präsidentin der JöH, der APA.

Trotz wochenlanger Bemühungen habe die Organisation von unterschiedlichen Stellen die Rückmeldung erhalten, dass es keine ausreichenden Kapazitäten gebe, um ein sicheres Public Viewing für jüdische Studierende abzusichern. "Das bedeutet im Klartext: Jüdische Studierende können aufgrund massiver Sicherheitsbedrohungen kein gewöhnliches ESC-Public-Viewing ausrichten, sondern sollen sich angesichts des Hasses hinter geschlossenen Türen verstecken", hieß es. Dies sei "eine Schande und in Österreich im Jahr 2026 vollkommen inakzeptabel"

Die Jüdischen Hochschülerinnen und Hochschüler wollten sich aber "nicht einschüchtern und erst recht nicht aus der Öffentlichkeit verdrängen" lassen. "Wir rufen alle solidarischen Menschen dazu auf, sich unserer Kundgebung gegen diese untragbare Situation lautstark anzuschließen und gemeinsam mit uns beim Protest-Public-Viewing das Finale des Eurovision Songcontest 2026 anzusehen", so die JoH.