Maskierte ESC-Helden Lordi feiern Jubiläum in Wien

Dort kündigte Bandkopf Mr. Lordi eine besondere Zusammenarbeit an. "Wir haben eine Überraschungsveröffentlichung für euch. Wir haben zwei ESC-Siegertitel neu aufgenommen. Einer davon ist natürlich 'Hard Rock Hallelujah' - gespielt von uns, aber nicht gesungen von mir, sondern von Mr. Eurovision persönlich, Johnny Logan." Die irische ESC-Legende hat den Bewerb immerhin dreimal gewonnen. Einen seiner Siegertitel, "Hold Me Now", haben die Finnen ebenfalls neu eingespielt. "Als Lordi-Version!", wie der Sänger betonte.

Dass ihr Sieg vor zwei Dekaden viele härtere Song-Contest-Beiträge seitdem inspiriert hat, fühle sich "verdammt großartig" an, unterstrich Mr. Lordi. "Vor uns gab es kaum Heavy Metal oder Hardrock bei Eurovision. Aber seitdem gab es viele Nummern, was toll ist", verwies er auf Auftritte von Blind Channel oder den italienischen Siegern Måneskin. Einen Siegertipp für den diesjährigen Bewerb wollte er zwar nicht abgeben. Aber es scheint nicht unmöglich, dass das musikalisch gänzlich anders gelagerte Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen es seinen maskierten Landsleuten nachmacht und den ESC-Thron besteigt. Die Auflösung folgt am Samstag.