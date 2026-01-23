ABO

Wolfgang Petry überrascht mit Song auf Kölsch

++ ARCHIVBILD ++ Wolfgang Petry mit erster Komposition in Mundart
©Jens Meyer, APA, dpa
Schlagerstar Wolfgang Petry überrascht mit einer neuen Single - der Kultmusiker ("Wahnsinn") singt darauf in Kölscher Mundart. Das neue Lied trägt den Titel "Mr bruche keiner" ("Wir brauchen keinen"). Die am Freitag erschienene Poprock-Ballade sei Petrys allererste Eigenkomposition in Kölscher Mundart, teilte die Plattenfirma Sony Music mit.

Der 74-Jährige galt einst als "Kumpelrocker von nebenan" und sang dem Ruhrgebiet einen musikalischen Liebesbrief ("Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die mich süchtig macht!"). Daher wird seine Herkunft mitunter in Dortmund, Duisburg oder Essen vermutet. Tatsächlich ist Franz Hubert Wolfgang Remling - so der bürgerliche Name - aber gebürtiger Kölner. Sein Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands begann in einer Disco vor den Toren der Stadt.

Für Petry ist es daher nur naheliegend, Kölsch zu singen - in seiner "Muttersprache", wie es heißt. "Ich denke schon mein ganzes Leben auf Kölsch und muss mir ständig alles übersetzen", enthüllt er im Begleitmaterial zur neuen Single. "Köln ist einfach meine Heimatstadt. Hier hatte ich meine erste Beatband und meine ersten Freundschaften, von denen viele bis heute halten. In Köln fühle ich mich zuhause. Hier darf ich Wolli sein. So wie ich bin."

