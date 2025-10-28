Wiesbadener Museum erlebt Swiftie-Ansturm

In der Anfangsszene des Videos ihres Songs "The Fate of Ophelia" (Das Schicksal von Ophelia) schlüpft Swift in die Rolle der Ophelia und wird zu einem lebendigen Gemälde. Welches Motiv dem Video als Vorlage diente, ist nach Angaben des Museums nicht offiziell bekannt. Der direkte Vergleich zeigt allerdings eine große Ähnlichkeit zum Werk des Jugendstilmalers Friedrich Heyser (1857-1921) aus der Wiesbadener Sammlung. Seit Wochen erlebt das Museum einen Besucheransturm von Fans.

"Berührend ist zu sehen, dass einige Swifties dem Gemälde ein selbst geknüpftes Freundschaftsarmband dalassen", sagte der Museumsdirektor. "Schön ist auch, wie sich die Swifties untereinander begegnen und austauschen, auch wenn sie sich zuvor noch nie persönlich getroffen haben."

Derzeit laufen im Museum die Vorbereitungen für das Sonderevent auf Hochtouren. In stimmungsvollem Ambiente mit Licht und Musik sei ein "Brückenschlag zwischen Shakespeares Romanfigur Ophelia, Heysers Jugendstilgemälde und der Musikikone Taylor Swift" geplant, sagt Henning. "Wir freuen uns schon sehr auf die Swifties." Der Direktor tröstet alle, die kein Ticket für das Event buchen konnten: "Wir planen weitere Veranstaltungen in den kommenden Wochen." Das Bild hänge zudem immer in der Dauerausstellung der Jugendstilsammlung.

Hessens Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) freut sich nach eigenen Worten über die große Aufmerksamkeit für das Gemälde. "Wenn ein Musikvideo Menschen dazu bringt, ein Museum zu besuchen, dann zeigt das, dass Kultur wirkt – auf allen Ebenen." Er habe die Sängerin nun offiziell nach Wiesbaden eingeladen, ergänzte der Minister. Ob eine Antwort kommen wird, ist bisher offen.