Als nach der Nationalratswahl 2013 in Österreich letztmals eine vermeintlich große Koalition ans Werk ging, wurde in den Niederlanden „Tegen verkiezingen“ veröffentlicht. 2016 erschien die Übersetzung der Streitschrift von David Van Reybrouck: „Gegen Wahlen“. Anders als im flämischen Original mit dem Untertitel „Warum Abstimmen nicht demokratisch ist“. Der Autor – ein Historiker, kein Politologe – plädiert, in Anlehnung an antike Gepflogenheiten, eine Kammer der Volksvertretung statt durch Wahl per Los zu bestimmen. Wer sich an die Aufregung um den von Umweltministerin Leonore Gewessler eingesetzten Klimarat – 100 nach solchem Zufallsprinzip gewonnene Bürger – erinnert, ahnt, wie weit das landläufige hiesige Demokratieverständnis von solchen Reformüberlegungen entfernt ist.