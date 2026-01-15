US-Sängerin Gracie Abrams gibt ihr Filmdebüt

Abrams postete den Artikel auf Instagram mit zahlreichen Herz-Emojis versehen. Über den Inhalt des Films wurde zunächst nichts bekannt.

Abrams, Tochter von Hollywood-Regisseur J. J. Abrams ("Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", "Star Trek"), brachte 2023 mit "Good Riddance" ihr erstes Album auf den Markt, gefolgt von "The Secret of Us". Sie wurde für den Grammy als "Best New Artist" nominiert. Das Magazin "Rolling Stone" nannte sie eine der angesagtesten jungen Künstlerinnen der Popmusik und lobte "Good Riddance" als eines der besten Debütalben des Jahres.

Reijn gab 2019 ihr Regiedebüt mit "Instinct", gefolgt von der Horror-Satire "Bodies Bodies Bodies" (2022). In "Babygirl" (2025) spielte Kidman eine mächtige Chefin, die eine Affäre mit einem etwa halb so alten Praktikanten hat.