US-Musiker soll Mädchen erstochen haben: Leiche zerstückelt

Am Vortag des Verschwindens des Mädchens im April 2025 hätten die beiden einen Streit gehabt - der Teenager habe damit gedroht, Dinge über Burke zu enthüllen und seine Karriere zu zerstören. Er habe daraufhin beschlossen, die 14-Jährige "zum Schweigen zu bringen", und sein Opfer mit Messerstichen getötet, führt die Staatsanwaltschaft weiter aus. Danach soll er die Leiche zerstückelt haben.

Im vergangenen September stießen Ermittler in einem auf Burke zugelassenen Fahrzeug, das zuvor als verlassen gemeldet worden war, auf die Leichenteile. Sie dürften bereits mehrere Monate in dem Fahrzeug gelegen sein.

Burke war am 16. April festgenommen worden. Auf die Anklage in drei Punkten plädierte er auf nicht schuldig. Die Beweismittel würden zeigen, dass er nicht der Mörder sei und er nicht den Tod des Mädchens herbeiführte, hieß es in der Erklärung seiner Anwälte.

Die nächste Gerichtsanhörung wurde nun für Ende Mai angesetzt. Ein Richter muss danach entscheiden, ob genügend Beweise für einen Prozess vorliegen. D4vd wurde mit den auf Tiktok viral gegangenen Songs "Romantic Homicide" (deutsch: Romantisches Tötungsdelikt) und "Here with Me", die milliardenfach gestreamt wurden, international bekannt. 2025 lieferte er zudem die Hymne für das Videospiel "Fortnite".