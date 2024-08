Was genau wollen Forscherinnen und Forscher am CERN herausfinden?

Carsten Welsch: Das große Ziel des CERN ist es, uns tiefere Einblicke in die Natur zu geben: Warum sind wir hier? Wie können wir die Welt um uns herum verstehen? Am CERN werden die grundlegenden Bausteine der Materie studiert und darüber hinaus die Kräfte, die zwischen diesen Teilchen wirken.

Es wird also versucht, die Entstehung des Universums zu verstehen?

Ja. In gewissem Sinn kann man sagen, dass Hochenergie-Teilchenbeschleuniger eine Art Zeitmaschine sind, die uns zu Zeitpunkten ganz kurz nach dem Urknall, dem sogenannten Big Bang, an den wir aktuell ja glauben, bringen. Wir können mit den Teilchenbeschleunigern Zustände im Labor generieren, die seit dieser Zeit nicht mehr frei im Universum gesehen worden sind.

Der Urknall ist die gängige Theorie zur Erklärung der Entstehung des Universums. Ist diese Theorie mittlerweile bewiesen oder gibt es noch Lücken?

Momentan haben wir mehr Lücken als Antworten. Wenn wir auf das Universum rund um uns blicken, wissen wir, dass wir 95 Prozent davon nicht verstehen. Wenn man sich fragt: Wie bewegen sich Galaxien relativ zueinander? Wie genau dehnt sich das Universum aus? Wir können fünf Prozent sehr gut beschreiben, aber 95 Prozent eben nicht. Es gibt Konzepte wie dunkle Energie oder dunkle Materie. Das sind Konzepte, denen im Detail nachgegangen wird. Experimentell fehlt hier aber noch der Nachweis.

Das heißt, es ist nicht gesichert, dass es jemals einen Urknall gab?

Die Theorie des Urknalls ist die dominierende wissenschaftliche Erklärung für den Ursprung des Universums, aber wie bei allen wissenschaftlichen Theorien ist sie ein Modell, das auf Beobachtungen und Interpretationen basiert, nicht eine endgültig gesicherte Tatsache. Die grundsätzliche Fragestellung, wie alles begann, bleibt also weiterhin spannend.

Welche Alternativen zur Urknall-Theorie gibt es?

Ich bin auf diesem Gebiet zwar kein Experte, es gibt aber eine ganze Reihe von alternativen Ansätzen. Etwa ein Universum, das sich stets selbst erneuert, das sogenannte zyklische Universum. Das heißt, man hat so eine Art Urknall und eine Ausdehnungsphase des Universums, dann aber auch eine Kontraktionsphase, in der alles wieder in sich zusammenfällt. Anschließend startet der Prozess neu. Doch auch hier gibt es viele offene Fragestellungen, auf die wir wahrscheinlich nie eine Antwort finden werden: Wie oft sind wir diesen Prozess schon durchlaufen? Finden wir das heraus, würde sich automatisch die nächste Frage stellen: Wie hat alles angefangen? Gab es überhaupt einen Anfang? Und: Ist das Konzept der Zeit das richtige? Oder war alles ganz anders?

Sie arbeiten am CERN am sogenannten AEgIS-Experiment. Was ist das konkrete Ziel Ihrer Forschungen?

Die Antimatter Factory ist eine Ausnahmeerscheinung am CERN. Sie ist eine relative kleine Anlage, der Beschleuniger macht Teilchen nicht schneller, sondern langsamer. Wir nehmen zunächst hochenergetische Protonen und schie­ßen sie auf einen Metallblock. Dadurch erzeugen wir mit einer geringen Wahrscheinlichkeit Antimaterie, speziell Antiprotonen. Diese fangen wir ein, bremsen sie ab und studieren sie im Detail. Wir versuchen, so zu verstehen, wie sich Antimaterie verhält.

Antimaterie kommt in vielen Filmen und Büchern vor. Dan Brown schreibt in seinem Roman "Illuminati" darüber, dass Antimaterie vom CERN gestohlen und missbräuchlich als Waffe verwendet wird. Ist so etwas tatsächlich denkbar?

Dan Brown verwendet in seinem Roman einen Effekt, den Antimaterie hat: Wenn ein Antimaterie - auf ein Materieteilchen trifft, verschwinden beide. Sie gehen über in pures Licht, in reine Energie. Wenn man daran anknüpft und an ­ nimmt, man hätte ein Kilogramm Materie und ebenso viel Antimaterie und bringt die beiden zusammen, dann habe ich tatsächlich eine gewaltige Bombe. Das gäbe eine riesige Detonation.

Also wäre die Herstellung einer Antimaterie-Bombe tatsächlich möglich?

In der Realität ist es so, dass die Produktionsraten von Anti-Protonen extrem niedrig sind. Pro Million Protonen, die wir auf unser Target schießen, kriegen wir nur ein einziges Anti-Proton heraus. Ein Schuss ist nur alle zwei Minuten möglich und wir können maximal 10¹³ Protonen auf den Metallblock schießen, ansonsten würde der Metallbock schmelzen. Für ein Gramm Antimaterie bräuchten wir aber rund 10²³ Teilchen. Das heißt, die Menge, die wir aktuell herstellen können, ist absolut winzig und nicht geeignet, eine Bombe zu bauen. Die Energie aller Anti-Protonen, die wir jemals im Labor erzeugt haben, reicht gerade einmal, um eine Tasse Tee heiß zu machen.

Antimaterie gilt als teuerste Substanz der Welt. Gab es schon Angebote von Menschen, die sich alles leisten können, die gerne Antimaterie kaufen würden?

Wir haben in der Tat vor 15 Jahren Studien am CERN gemacht, ob man nicht Antiprotonen für medizinische Anwendungen im Rahmen der Krebsbekämpfung verwenden könnte. Das Ergebnis war, dass die biologische Effizienz von Anti-Protonen tatsächlich drei Mal so hoch wie jene von Protonen ist. Die Kosten einer solchen Anlage sind allerdings enorm. Auf der Suche nach einer möglichen Finanzierung hatten wir dann Gespräche mit Venture-Capital-Gebern, die eine Klinik in der Nähe von Las Vegas für extrem Gutbetuchte eröffnen wollten. Das hat sich aber letztlich zerschlagen, und ich denke, das war auch besser so.

Sonstige Angebote von Menschen, die gerne Antimaterie daheim in der Vitrine stehen haben wollte, gab es nicht?

Das Problem der Antimaterie ist: Sobald sie irgendetwas berührt, annihiliert sie, d. h. sie verschwindet in reiner Energie. Das ist vermutlich nicht die beste Geldanlage. Wenn ich Antimaterie zu Hause haben wollte, würde ich eher auf Positronen setzen. Ich würde mir eine radioaktive Substanz kaufen, die von sich aus zerfällt und Positronen erzeugt. Dann könnte ich sagen: Ich habe eine Antimateriequelle zu Hause.

Da die Reaktion von Materie und Antimaterie so viel Energie freisetzt: Wäre es nicht eine Möglichkeit für die zukünftige Energiegewinnung?

Grundsätzlich kann man an alle möglichen Arten von interessanten Anwendungen denken. Zum Beispiel auch für Weltraumantriebe, um von einem Stern zum anderen zu kommen, dafür wäre Antimaterie perfekt. Das Problem ist allerdings, dass wir einen komplett neuen Produktionsmechanismus finden müssten, bei dem wir um viele Größenordnungen mehr Antimaterie erzeugen können, als es momentan machbar ist. Und derzeit gibt es keine Anzeichen, dass es solch einen Mechanismus gibt. Um Ihre Frage zu beantworten: Hätte ich eine große Falle zum Speichern von Antimaterie und viel bessere Produktionsmechanismen, könnte ich mir daraus einen Antimaterie-Reaktor bauen. Von der Effizienz der Energieumwandlung her wäre das perfekt.