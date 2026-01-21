ABO

Tim Bendzko: Nostalgie ist oft ein Trugschluss

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Tim Bendzko findet nicht, dass früher alles besser war
©APA, dpa, Hendrik Schmidt
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der deutsche Popmusiker Tim Bendzko (40) empfindet es als rätselhaft, dass viele nostalgisch auf die Vergangenheit blicken und sich diese zurückwünschen. "Ich habe das Gefühl, dass uns unser Hirn einen Streich spielt, sich nur die Rosinen rauspickt und wir alles, was nicht so gut war, einfach wegdrückt", sagte Bendzko. "Die Vergangenheit verspricht Sicherheit und ein besseres Leben. Aber es ist, glaube ich, ein Trugschluss."

von

Meist würden alte Muster dazu führen, die gleichen Fehler immer wieder zu machen - sowohl im Persönlichen als auch gesellschaftlich. "Gefühlt wird alles immer freier und offener und dann kommen plötzlich wieder die Stimmen, die uns erklären, dass wir doch bitte alle davor eigentlich Angst haben sollten."

Er hoffe, dass die Gesellschaft sich schnell wieder in eine andere Richtung dreht. "Ich glaube, dass gerade das, was uns unterscheidet, verbindet. Wir sollten uns nicht einreden lassen, Angst voreinander haben zu müssen und vor dem, was wir nicht kennen und das anders ist."

Der Musiker aus Berlin, der in Brandenburg lebt, wurde vor 15 Jahren durch seinen Hit "Nur noch kurz die Welt retten" bekannt. Es folgten Popsongs wie "Wenn Worte meine Sprache wären" oder "Keine Maschine". Am Freitag veröffentlicht Bendzko sein sechstes Album "Alles, nur nicht zurück", auf dem er über den Mut zur Veränderung und private Neuanfänge singt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Wincent Weiss vermisst tiefgründige Gespräche
News
Gespräche sind für Wincent Weiss oft eine Einbahnstraße
"Wir haben einen wahren Maestro verloren"
Schlagzeilen
Modewelt trauert um Valentino
Eingeweichte Hülsenfrüchte sind besser für die Verdauung
Gesundheit
Durch eingeweichte Hülsenfrüchte weniger Blähungen
Der Käuferschutz ist für drei Kategorien von Konfliktfällen relevant
Technik
Beim Einkaufen im Netz auf Nummer sicher gehen
Fitnessstudios bieten oftmals günstige Angebote zu Jahresbeginn an
Gesundheit
Im Gym muss man sich früh vor Verlängerungen schützen
Nach jedem Gebrauch sollte man den Diffuser leeren
Gesundheit
Aroma-Diffuser können ganz schnell zu Keimschleudern werden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER