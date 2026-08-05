Thriller „Knock at 8“ startet Dreh in Niederösterreic

Ein international besetzter Psychothriller aus Österreich geht in die Produktion: Im August beginnen in Niederösterreich die Dreharbeiten zu „Knock at 8“. Neben dem US-Schauspieler Will Roberts und dem deutschen TV-Darsteller Mark Keller übernehmen Adriana Zartl und Max Fraisl zentrale Rollen. Regie und Drehbuch stammen von der Österreicherin Maria Fraisl.

Max Fraisl spielt in seiner ersten großen Hauptrolle den Familienvater Lorenz Neumeister. Dessen Leben verändert sich plötzlich, woraufhin er versucht, seine Familie um jeden Preis zu schützen. Adriana Zartl ist als seine Frau Christa Neumeister zu sehen und bildet den emotionalen Mittelpunkt der Geschichte.

Will Roberts erstmals in österreichischer Produktion

Internationale Aufmerksamkeit erhält das Filmprojekt durch Will Roberts. Der US-Schauspieler war unter anderem in Christopher Nolans mit mehreren Oscars ausgezeichnetem Film „Oppenheimer“ zu sehen. In „Knock at 8“ übernimmt er die Rolle des Special Agent Malloy, einer geheimnisvollen Figur, die für den Verlauf der Handlung eine zentrale Bedeutung hat.

„Ich suche mir meine Projekte sehr bewusst aus. ‚Knock at 8‘ hat mich sofort überzeugt, wegen des starken Drehbuchs, der spannenden Figur und weil die Geschichte weit mehr ist als ein klassischer Thriller“, sagt Roberts. Der Film verbinde Spannung, Geheimnisse und überraschende Wendungen.

Die Zusammenarbeit mit Christopher Nolan habe auch seine Herangehensweise an neue Rollen geprägt. Als Schauspieler ausgewählt zu werden, bedeute, dass ein Regisseur ihm vertraue. Dieses Vertrauen gebe ihm die Freiheit, mutige Entscheidungen zu treffen, erklärt Roberts.

Mark Keller als skrupelloser Oberinspektor

Mark Keller entfernt sich für den Thriller von seinem bekannten Rollenbild als Sympathieträger. Er verkörpert Oberinspektor Steiner, eine mächtige und skrupellose Figur. Zum weiteren Ensemble gehören Dominik Brünnig, Milad Zarey, Andreja Radulovic, Stefan Fraisl, Georg Fraisl und Sophia Fraisl.

Die Filmmusik stammt von Leo Aberer. Für die Bildgestaltung ist Esed Coric von Cory Production verantwortlich.

Regisseurin und Drehbuchautorin Maria Fraisl beschreibt „Knock at 8“ nicht als klassischen Actionfilm, sondern als psychologischen Thriller über Kontrollverlust, staatliche Gewalt und die Grenzen, die ein Mensch zum Schutz seiner Familie überschreiten würde.

„Es geht nicht um Explosionen oder Heldenposen. Es geht um Angst. Um Verzweiflung. Um den Blick eines Vaters, der weiß, dass er wahrscheinlich nicht überleben wird, aber trotzdem kämpft“, sagt Fraisl.

Filmprojekt der Familie Fraisl

Eine Besonderheit der Produktion ist die familiäre Zusammenarbeit vor und hinter der Kamera. Maria Fraisl realisiert den Film gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern. Max Fraisl übernimmt die männliche Hauptrolle, Georg und Sophia Fraisl geben ihr Filmdebüt. Stefan Fraisl ist als Mitglied einer SWAT-Einheit zu sehen.

Für Max Fraisl bedeutet die Rolle nach eigenen Angaben die Erfüllung eines Lebenstraums. Gemeinsam mit einem österreichischen Team und einem internationalen Ensemble an dem Film zu arbeiten, sei für ihn etwas Besonderes.

Auch abseits der Produktion sorgten Max Fraisl und Adriana Zartl zuletzt als neues Paar für Aufmerksamkeit. In „Knock at 8“ stehen sie nun gemeinsam als Ehepaar vor der Kamera.

Bäckerei DerMann unterstützt die Produktion

Unterstützt wird der Thriller von der österreichischen Traditionsbäckerei DerMann. Das Familienunternehmen beteiligt sich finanziell an der Produktion und stellt einen Standort in Baden bei Wien als zentralen Drehort zur Verfügung.

Das Projekt verbinde österreichische Wurzeln mit einem internationalen Anspruch, erklärt Bäckermeister Michael Mann. Für das Unternehmen sei es ein Anliegen, heimische Kreative und lokale Filmproduktionen zu fördern.

Mit den Dreharbeiten in Niederösterreich, einer österreichischen Regisseurin und einem international besetzten Ensemble soll „Knock at 8“ ein heimisches Filmprojekt mit grenzüberschreitender Ausrichtung werden.