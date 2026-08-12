Taylor Swift kommt in Nashvilles Songwriter-Ruhmeshalle

"Von dieser Stadt, die ich so sehr liebe, geehrt zu werden, ist etwas Wunderbares, und ich bin sehr dankbar dafür", hieß es in einer Mitteilung von Swift, die bei der Bekanntgabe selbst nicht anwesend war. Bereits als Kind sei ihr klar gewesen, dass Nashville der "perfekte Ort für sie" sei. "Ich wollte mit und von den Besten lernen und in eine Gemeinschaft von Geschichtenerzählern eintauchen."

Nashville gilt wegen vieler Livemusik-Bars und Plattenfirmen als Zentrum der Country-Musik und wird auch "Music City" genannt. Die Ruhmeshalle in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Tennessee würdigt seit 1970 herausragende Liedermacherinnen und Liedermacher. Die offizielle Aufnahmezeremonie für Swift soll nach Angaben von Geschäftsführer Ford bei einer Gala im Herbst stattfinden, ein Datum steht noch nicht fest.

Swift war im Juni bereits als ebenfalls jüngste Frau in die "Songwriters Hall of Fame" in New York aufgenommen worden. Jünger war nur Stevie Wonder, der 1983 im Alter von 32 Jahren diese Ehrung erhielt.