Spitzentöne: Die ekelhafte posthume Kampagne gegen den epochalen Verleger Siegfried Unseld

So war das vielleicht, und sehen Sie: Es interessiert mich nicht. Wenn überhaupt, so ekelt mich diese Art des Grabbewässerns an. Ich will mich auch gar nicht in Details verlieren, denen ich mich nur auf dem Weg der Spekulation nähern könnte.

Denn abgesehen davon, dass Unseld seine Motive nicht mehr selbst darlegen kann. Abgesehen davon, dass niemandem Genugtuung für Erlittenes zuteilwird, wenn man eine überragende Person der Moderne posthum kleinzuschreiben versucht (wir erinnern uns an Wieland Wagner, der als Halbwüchsiger auf Hitlers Schoß saß, aber nach dem Krieg das Werk seines Großvaters vom Dreck der 1.000 Jahre freiräumte). Abgesehen davon, dass man sich zwei Generationen später leicht in die Partisanenpose werfen kann: Weiß ich, ob ich seinerzeit nicht lieber Kulturchef des Völkischen Beobachters geworden wäre, statt mich im Gefolge stolzer Weigerung nach Mauthausen verbringen zu lassen? (Wobei beide Aussichten wegen meines jüdisch versippten Vaters ungleich verteilt gewesen wären).

Abgesehen vor allem davon, dass einem Siebzehnjährigen das Recht auf Irrtum und dessen Revision durch ein Leben danach zugestanden werden muss: Weiter und realitätsfremder als mit dieser zweifelhaften Sensation kann man sich von der bedrohlichen Wahrheit unserer Tage nicht entfernen. Denn der Gegner ist nicht ein vor 23 Jahren verstorbener schöngeistiger Verleger.