Spitzentöne: Der Kampagnenjournalismus hat jetzt das Theater der Jugend erreicht

Diesmal allerdings fiel die Wiener Kulturstadträtin Birkmeir unverzüglich in den Rücken. Mehr noch, sie gab bekannt, schon 2021 gegen seine Vertragsverlängerung gewesen zu sein. Die Begründung nimmt sich eigenwillig aus: Schon damals seien Vorwürfe erhoben worden, doch hätten die eingeleiteten Untersuchungen nichts ergeben.

Wie es scheint, steht man – nicht nur, aber schon auch in Vorwahlzeiten – als Kulturmensch arg in Gottes Hand. Oder für Agnostiker: in einer von Kafka konzipierten Welt, in der die Anklage schon das Urteil ist. Der Unterschied ist vernachlässigbar: Bei Kafka erfährt man die Anklage nicht, in der hiesigen Realität genügt es, dass sie gegenstandslos ist.

Oder außerliterarisch? Es wird Zeit, das minimale Verwendbare der verheerenden Koalitionsverhandlungen umzusetzen: drakonische Maßnahmen gegen das In-die-Welt-Setzen, Publizieren und Weiterverbreiten anonymer Ehrabschneidung.