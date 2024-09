Aber darüber kann man streiten. Lassen wir also lieber dem großen Dramatiker Peter Turrini das Wort. Er wurde bei der Entwicklung mehrerer Uraufführungen selbst Adressat direktoraler Trompetensoli. Er wendet aber auch ein, in seinen Berufsjahrzehnten an den Bühnen Europas keinem Intendanten begegnet zu sein, der sich mit ähnlicher, bis an die Selbstbeschädigung reichender Vehemenz hinter sein Personal gestellt habe. Und in der Tat. Wie Föttinger in der Pandemie gegen alle Drohungen den Probenbetrieb aufrechterhalten hat, weil die Letzten in der Hierarchie unter den Bedingungen der Kurzarbeit nicht hätten überleben können: Das und seine cholerischen Ausbrüche gegen die stumpfsinnigen Theaterschließungen hat die unfähige Staatssekretärin Lunacek aus dem Amt geweht. Seither ist man ihm regierungsseitig nicht grün.

Was nun das vorgeblich angststarre Personal betrifft, so durfte es zu einem wahrnehmbaren Prozentsatz die Benefizien politisch korrekter Amtsgebarung verkosten. In weitem Umkreis nämlich werden Sie keine Bühne finden, die sich an Wokeness mit dem Volkstheater vergleichen könnte. Jeder Wegweiser zum Abort ist gegendert, und zum Einstand ließ Direktor Kay Voges wissen, ohne respektvolles, augenhohes Miteinander aller Beteiligten würde er ein Theater gar nicht erst betreten. Dann hat er bis auf drei das gesamte Ensemble respektvoll gegen die Hautevolée von Dortmund ausgetauscht. Und wissen Sie, wer diese Könner mit künstlerischem Gewinn vor dem Prekariat bewahrt hat? Föttinger war es, der deshalb das einzig authentische österreichische Ensemble des Landes beschäftigt.

