Spitzentöne: Heinz Sichrovskys Freundschaft mit Peter Turrini

Lieber Peter,

das Zollfreigebiet zwischen Beruf und Freundschaft ist in diesen Zeiten dichter vermint als noch vor wenigen Jahren. Gleich bemüht einer im obwaltenden Korrektheits-Pidgin die „Compliance“. Kann man denn jemandem aus ganzem Herzen zugetan sein und doch einen kühlen Blick auf sein Werk werfen? Kann man in der Tat nicht, weil der kühle Blick auf ein Kunstwerk gar nicht möglich ist. Es kann einen begeistern, ärgern, langweilen. Aber all das sind Emotionen, ohne die unsereins nicht Kritiker sein wollte. Dir aus ganzem Herzen zugetan, gratuliere ich Dir also zum herausfordernden Wiegenfest, ohne je einen kühlen Blick auf Dein Werk geworfen zu haben.

Dass manche meiner Kollegen dem obgenannten Dilemma verständnislos gegenüberstehen, hat mit dem veränderten Herangehen zu tun. Ein Kritiker, und wäre es der reaktionärste, dickfelligste, einfältigste, hat sich früher immer als Enklavenbewohner empfunden, als etwas Besonderes, Exterritoriales. Wenn die Kollegen von der Politik den Burgtheaterdirektor Peymann oder die Dramatiker Bernhard, Jelinek und Turrini als Proponenten eines bolschewistischen Putschversuchs namhaft gemacht hatten, konnten wir in unserem Narrenturm Euer Werk sogar euphorisch rezensieren.

Folgerichtig waren viele – gib es zu: Du auch – enttäuscht, als sie sich anno 1995 auf dem FPÖ-Plakat „Lieben Sie Scholten, Jelinek, Häupl, Peymann, Pasterk oder Kunst und Kultur“ NICHT wiederfanden. Jelinek und Peymann: klar. Den Kunstminister Scholten konnte man auf der Liste noch mit antisemitischen und die Kulturstadträtin Pasterk mit antifeministischen Reflexen legitimieren. Aber der am Habitus des Fiakerkutschers maßnehmende Bürgermeister Häupl ja, und Turrini nein?