Jüdische Community verteidigt ORF3-Chef Schöber

Was da aus anonymer Quelle die Medien durcheilte, erschien Kundigen gleich seltsam: ORF-3-Chef Peter Schöber habe in einer Sitzung antisemitische Anwürfe gegen die frühere Direktorin des Jüdischen Museums, Danielle Spera, vorgebracht. Da sich der Sender wie kein anderer der Aufarbeitung und Bekämpfung des Ungeists verschrieben hat, war das ungläubige Erstaunen allgemein. Dann erklärte Danielle Spera selbst die Vorwürfe für absurd. Sie unterschrieb auch einen Offenen Brief, dessen namhafte Unterzeichner, unter ihnen die Spitzen der jüdischen Community, Schöber die Ehre erklären.