Spitzentöne: Wie Intrigen gegen den ORF-3-Chef entgleisten. Und warum Bochum nicht zu beneiden ist

Jetzt können Sie einwenden, dass mir bei ORF 3 ein paar nicht ganz unbeachtete Aufgaben zugefallen sind und dass ich mich in der Sache daher besser neutral verhielte. Aber gerade weil ich mich dort peripher auskenne, würde ich Ihnen gern ein paar Formlosigkeiten zu den von anonymer Seite verbreiteten Angriffen auf den Senderchef Peter Schöber zukommen lassen.

Er habe in einer Sitzung angeregt, der früheren Direktorin des Jüdischen Museums, Danielle Spera, „den Judenstern vom Kladl“ zu reißen, las ich. Dieser durch die Medien gereichte Satz ist von solcher Trostlosigkeit, dass mir kein argumentierbarer Zusammenhang einfiele, aus dem er gerissen worden sein könnte.

Vor allem aber halte ich für ausgeschlossen, dass Schöber ihn gebraucht hat. Ich berufe mich da auf Danielle Spera selbst, ein namhaftes Mitglied der jüdischen Gemeinde. Sie nannte den Vorwurf „absurd“ und hatte dafür auch Belege: nämlich lange Freundschaft und gemeinsame Projekte, alle der Aufklärung über das jüdische Österreich verschrieben. Einen Tag später folgte dann ein Offener Brief, unterzeichnet u. a. vom Zeithistoriker Oliver Rathkolb, der Schriftstellerin Julya Rabinowich und dem Arzt Siegfried Meryn, der es als Kind einer mittellosen jüdischen Familie in die medizinische und humanistische Champions League brachte. Der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees hängte einen eigenen Brief an, und alle bestätigten, was auch durch einfache Internet-Recherche belegbar gewesen wäre: Kein anderer Sender hat sich mit ähnlicher Vehemenz zeitgeschichtlichen Themen verschrieben, die Shoah dokumentiert, mahnende und aufklärende Veranstaltungen übertragen.