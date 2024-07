"Ich habe mich nie in der Politik, sondern immer als Expertin gesehen"

Andrea Mayer :

Ich glaube nicht, dass man der Kunst aufbürden kann, irgendwelche politischen Zustände aufzuhalten. Bei aller Liebe zur Kunst, das ist unmöglich. Aber ich glaube, dass es mir auch gelungen ist, in diesen viereinhalb Jahren die Kunst und Kultur in Österreich zu stärken, in allen Bereichen, quer durchs Land, in allen Bundesländern und in allen Sparten, die großen und die kleinen Institutionen. Wir haben sehr viel gemacht für die Freischaffenden und in diesen viereinhalb Jahre Budgeterhöhungen von über 40 Prozent erreicht. Wir haben 66,5 Millionen zusätzlich von der EU bekommen. Also es ist einfach viel aufgebaut worden, das die Kunst und Kultur in Österreich gestärkt hat, sodass sie auch für schwierigere Zeiten, die hoffentlich nicht kommen werden, gerüstet ist. Und ich glaube, dass die Kulturpolitik in der nächsten Legislaturperiode gut beraten ist, unseren Weg fortzusetzen.