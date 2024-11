Heinz Sichrovsky: Über Denunzianten und Höhepunkte im Burgtheater

Gestatten Sie dem Ressort-Autisten zwei Ausreißer zum Ernst des Lebens, ehe sich die Ausführungen Richtung Kunst erheitern? Zuerst bekräftige ich meine vor zwei Wochen argumentierte (und von Ihnen viel kommentierte) Überzeugung, dass demokratische Usancen für den Umgang mit der FPÖ nicht ausreichen. Es gibt kein Argument, diese Partei in die Nähe der Macht zu lassen. Auch die von SPÖ, ÖVP und NEOS ermöglichte Wahl Walter Rosenkranz’ zum Nationalratspräsidenten war ein Fehler: Er hat die demokratischen Usancen benutzt, um sie quasi in der Minute seiner Wahl außer Kraft zu setzen. So eilig war es ihm, dass er nicht einmal der Contenance halber eine Woche verstreichen lassen wollte. Dass man ihn zum Jahrestag der jetzt so benannten Reichspogromnacht von der Gedenkstunde auf dem Judenplatz ferngehalten hat, ist somit nachvollziehbar.

ABER, und ich berufe mich da auf den großen jüdischen Künstler und Humanisten Arik Brauer: Ein Burschenschafter, der an grindige Erscheinungen angestreift ist, bereitet mir weniger Angst als das Pack, das in Amsterdam auf israelische Fußballanhänger Jagd gemacht und mit dem Bemerken, die Juden seien Krebsgeschwüre, eine Straßenbahn angezündet hat.

Wenn nämlich hierzulande nicht kompromisslos durchgegriffen wird wie in Deutschland, werden wir bald kein semantisches Pirouettendrehen um den Begriff „Reichskristallnacht“ mehr brauchen, weil uns die realen Pogromnächte um die Ohren fliegen. Speziell die SPÖ muss sich inmitten ihres obwaltenden Chaos vorsehen, in ihren Reihen keine mit Massenmördern sympathisierenden Unterorganisationen zu dulden (das abstoßende Beispiel der Amtsjahre Jeremy Corbyns in England soll nicht vergessen sein). Nämliches gilt für die Universitäten, und nach wie vor möchte ich von der Rektorin der „Angewandten“ wissen, ob die Teilnehmer der „Free Palestine“-Sause vom Dezember 2023, in deren Verlauf jüdische Studenten körperlich attackiert wurden, dort am Ende noch immatrikuliert sind. Was ein Skandal sondergleichen wäre.