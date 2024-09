Peter Turrini nimmt Stellung zu Vorwürfen gegen Intendant Föttinger

Mein Freund Herbert Föttinger, der Direktor des Theaters in der Josefstadt, ist beizeiten ein Schreihals und ich verstehe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Hauses, die dies als verletzend empfinden. Ich habe solche Situationen in den achtzehn Jahren unserer Zusammenarbeit ein paar Mal erlebt. Jetzt ist offensichtlich der mediale Gerichtstag über ihn ausgebrochen und das Urteil der umfassenden Verdammnis scheint festzustehen. Also rede ich davon, was ich in diesen Jahren auch erlebt habe: Das Haus war in Krisenzeiten immer wieder von Subventionskürzungen bedroht. Es gab Vorschläge der Aufsichtsorgane und von Beratungsfirmen, weniger Stücke zu spielen und Leute zu entlassen. Herbert Föttinger hat sich vehement vor seine Leute gestellt, hat Tag und Nacht gegen diese Pläne angekämpft, bis an den Rand seiner Gesundheit und darüber hinaus. Ich habe immer wieder erlebt, wie Schauspielerinnen und Schauspieler mit ihren privaten Nöten und Sorgen zu ihm gekommen sind und er und seine engste Mitarbeiterin versucht haben, zu helfen.

Ich habe in meinem langen Theaterleben viele Intendanten erlebt, aber keiner hat sich so für seine Leute eingesetzt wie er. Er hat dafür gesorgt, dass es in der Pandemie keine Entlassungen gab und einfach weitergeprobt, unter schwierigsten Bedingungen. Er hat vor der Tür einer Ministerin biwakiert, bis sie das Geld zum Überleben des Hauses herausgerückt hat. Und das alles soll am Gerichtstag nichts mehr gelten?

Aber ja, er ist auch ein Schreihals, ein Wiederholungstäter, auch wenn ihm seine Ausbrüche nachher leidtun.