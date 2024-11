Spitzentöne: Dem Nestroy-Preis droht der Abstieg zur konfusen Klientelbedienung

Was konnte ich nun in den zwei Minuten zehn beitragen? Ich konnte mich als Gründungsjuror des Jahres 2000 zu erkennen geben und dabei an die unerreichte erste Laureatenrunde erinnern. Aufführung des Jahres war Tschechows „Möwe“ am Akademietheater, inszeniert von Luc Bondy, dem Regisseur des Jahres, mit Gert Voss, dem Schauspieler des Jahres, nichts anderes wäre vorstellbar gewesen. Aber welche Überraschung: Die Nestroy-Akademie, formiert u. a. aus allen noch lebenden Kainz-Medaillen-Trägern, hatte aus unseren Dreiervorschlägen die Wunderschauspielerin Birgit Doll als beste Hauptdarstellerin gewählt, für eine Glanzleistung an Emmy Werners Volkstheater. Die Pointe ist so finster, wie sie nur sein kann: Alle damals Geehrten sind verstorben, auch meine Herzensfreundin Birgit, der ich in der Schülerzeitung des Wasagymnasiums unser beider erste Kritik geschrieben habe. Sie ist lang vor der Zeit nach endloser Selbstzerstörung gegangen.