Diese heute gesetzlich vorgeschriebenen Kommissionen scheinen mir insgesamt das Verhängnis zu sein. Es gab Zeiten, da haben kompetente Kulturpolitiker ihre Entscheidungen nach einer gründlichen Informationsrunde selbst getroffen.

Hätte zum Beispiel Helmut Zilk in seinen eineinhalb Jahren als Unterrichtsminister die Entscheidung über die Burgtheaterdirektion einem paritätisch besetzten Gremium überantwortet, statt seiner Beraterin (und späteren Wiener Kulturstadträtin) Ursula Pasterk zu folgen: Nie im Leben hätte Claus Peymann über Wien den Sturm der Erneuerung entfesseln können. Der unterschätzte Wiener Kulturstadtrat Mrkvicka hat dem Fremdling George Tabori das Schauspielhaus anvertraut und damit ein nicht auszulöschendes Kapitel Theatergeschichte in Gang gesetzt. Seine visionäre Nachfolgerin Ursula Pasterk hat sich für Luc Bondy als Festwochenintendanten entschieden. Schüssels Kunst-Staatssekretär Franz Morak hat mit Fortüne Robert Meyer an die Volksoper und Matthias Hartmann (jawohl) an die „Burg“ berufen.

Der zuständige Kulturpolitiker übernahm, mit einem Wort, Verantwortung, in die er spätestens bei der nächsten Wahl genommen werden konnte. Heute muss er sogar eine Ausschreibung in Gang setzen, wenn er einen Vertrag verlängern will. Und als karikaturhaftes Stück Zusatzmalefiz amtieren oft auch noch jene kunstdilettantischen Betriebsberater, in deren Vergleich Klaus Luger ein Kulturweiser aus dem inneren Kreis der Erleuchteten ist.